Un terremoto en Japón activa alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, provocando la emisión inmediata de advertencias y alertas de tsunami para varias zonas costeras.

El temblor se registró frente a la costa este de la prefectura de Aomori, con epicentro a unos 80 kilómetros al este-noreste de Hachinohe.

La televisión pública japonesa NHK instó urgentemente a los habitantes de las zonas costeras a evacuar de inmediato, señalando que la alerta de tsunami estaba en vigor para amplias áreas del litoral noreste.

La Dirección de Meteorología emitió un aviso especial de tsunami pocos minutos después del movimiento telúrico y continúa monitoreando posibles réplicas y variaciones en el nivel del mar.

