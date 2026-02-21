Choque en la ruta 3: dos bahienses heridos

Un siniestro vial se produjo este sábado en el kilómetro 607 de la ruta nacional 3.

El hecho fue protagonizado por un Ford Ka, conducido por Lucila Raquel Moro (42), oriunda de Bahía Blanca, quien viajaba acompañada por su hijo menor de edad.

Según la información oficial, al intentar retomar la ruta en dirección a Monte Hermoso, el rodado fue embestido por un camión Iveco modelo Attack, perteneciente a la empresa EDES, conducido por Manuel Santamarina (26), también de Bahía Blanca.

Como consecuencia del impacto, la conductora del vehículo menor fue trasladada a un hospital con una fractura de clavícula, mientras que el menor fue derivado en ambulancia al Hospital Penna tras presentar un neumotórax.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso, detalló FM Manantial.