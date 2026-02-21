sábado, febrero 21, 2026
Susbielles: “No les vamos a soltar la mano a nuestras escuelas técnicas”

El intendente Federico Susbielles se reunió “con todo el sector educativo técnico de Bahía Blanca para fortalecer el trabajo conjunto y garantizar su sostenimiento”.

El encuentro se realizó “frente al desfinanciamiento de la educación técnica por parte del gobierno nacional”, explicó el jefe comunal.

Agradeció “a jefes regionales, autoridades, directivos y equipos que sostienen la formación técnica y laboral, preparando a nuestros jóvenes para una ciudad industrial en crecimiento”.

Luego, Susbielles adelantó que “desde el Municipio vamos a asegurar los fondos necesarios para que cada taller cuente con recursos y la educación técnica siga siendo una prioridad”.

“El futuro de Bahía Blanca se construye con educación de calidad”, agregó.

