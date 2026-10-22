jueves, octubre 22, 2026
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Choque entre dos autos en Garibaldi y Rivadavia

De La Bahía Noticias

Un siniestro de tránsito se produjo este jueves, minutos antes de las 8, en la intersección de Garibaldi y Rivadavia, donde colisionaron un Volkswagen Suran y un Fiat Palio, conducidos por dos mujeres.

El esposo de una de las conductoras explicó que la obra que se realiza en la esquina “dificulta la visibilidad” y que su esposa no habría advertido la llegada del otro vehículo por la derecha.

“Ella iba al consultorio y cuando llegó a la esquina no vio que venía el otro vehículo por la derecha y encaró. Cuando va por la mitad de la calle se encuentra con que la chocan”, relató el hombre a DE LA BAHÍA.

A pesar del impacto, ambas conductoras resultaron ilesas. “Gracias a Dios, ninguna de las dos tuvo ninguna lesión”, agregó.

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