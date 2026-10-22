Anuncian cortes de energía para este jueves en dos sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES informó que este jueves 22 de octubre se realizarán trabajos que interrumpirán el suministro eléctrico en dos sectores de Bahía Blanca.

El primer corte está previsto de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Paunero, Fitz Roy, Brickman y avenida Colón.

El segundo se realizará de 10 a 14, en el sector delimitado por Misiones, Santa Fe, Luiggi y Berutti.

Desde la empresa aclararon que los trabajos serán reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas.