El Municipio inauguró la nueva iluminación LED en calle Tierra del Fuego

El Municipio de Bahía Blanca inauguró junto a vecinas y vecinos la nueva iluminación de la calle Tierra del Fuego, en el tramo que va desde las vías de Spurr hasta la calle Tarija.

Según informó el Municipio, la obra incluye nuevas columnas con luminarias LED y tendido eléctrico subterráneo a lo largo de más de 600 metros.

El recorrido atraviesa los barrios Spurr, Villa Serra y Villa Talleres, y pasa por el club Talleres y el Jardín de Infantes Nº 933.

La intervención se enmarca en el Plan de Iluminación municipal, en el que, de acuerdo con la misma fuente, se colocaron más de 8.000 luminarias en Bahía Blanca durante los últimos dos años.

Desde el Municipio destacaron que continúan trabajando “por una ciudad más iluminada, segura y eficiente”.