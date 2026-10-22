Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán la Copa Sudamericana en Barranquilla

Atlético Mineiro y Boca Juniors disputarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, en un cruce entre argentinos y brasileños que tendrá a ambos equipos en busca de volver a la gloria continental.

El conjunto brasileño sufrió más de lo esperado para sellar su clasificación. Este miércoles perdió 2 a 0 ante Montevideo City Torque en el estadio Centenario, pero hizo valer el 3-0 conseguido en la ida, en Belo Horizonte, para imponerse por 3 a 2 en el resultado global.

El equipo uruguayo estuvo cerca de concretar una remontada histórica. Kevin Silva, a los 89 minutos, y Gary Kagelmacher, en el cuarto minuto de descuento, marcaron los goles que alimentaron la ilusión de Torque, que terminó su mejor participación internacional con una eliminación ajustada.

La expulsión de Alan Franco, a los 76 minutos, condicionó el cierre del encuentro para Mineiro, que logró sostener la ventaja en la serie hasta el final.

“No se dio por poco ante un rival con un presupuesto treinta veces mayor”, expresó el entrenador de Torque, Marcelo Méndez, tras la eliminación.

Boca llega tras eliminar a Vasco da Gama

Boca Juniors consiguió su lugar en la final el martes, al vencer a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida, en La Bombonera.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena contó con el regreso de su capitán, Leandro Paredes, quien se recuperó de un desgarro y resultó decisivo para la clasificación. El mediocampista ingresó a los 57 minutos y marcó a los 88 el gol que evitó la definición por penales.

“Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy sintiendo”, expresó Paredes tras convertirse en el protagonista de la clasificación. El futbolista fue campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.

Boca, ganador de seis Copas Libertadores y dos Sudamericanas, buscará cortar una prolongada sequía internacional. Su último título continental fue la Recopa Sudamericana, conquistada hace 18 años.

Dos objetivos en una misma final

La definición enfrentará a dos equipos con objetivos diferentes. Atlético Mineiro intentará conquistar por primera vez la Copa Sudamericana y volver a levantar un título continental tras ganar la Libertadores en 2013. Además, buscará dejar atrás las derrotas en las finales de la Libertadores de 2024, ante Botafogo, y de la Sudamericana del año pasado, frente a Lanús.

Boca, en tanto, intentará conseguir su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos consecutivos de 2004 y 2005, y convertirse en el primer equipo en alcanzar ese registro.

La final se disputará dentro de un mes en Barranquilla, con ambos conjuntos en busca de cerrar la temporada con una consagración internacional.