La crecida del Paraná desplazó a dos lobitos de río hacia una zona urbana de Corrientes

En medio de la crecida del río Paraná, dos lobitos de río fueron vistos en una zona urbana de Paso de la Patria, Corrientes. La aparición de estos animales llamó la atención y se vincula con el avance del agua sobre sectores habitados.

La localidad es una de las afectadas por la creciente. Este miércoles, a las 18, la última medición de Prefectura Naval Argentina registró una altura de 7,75 metros.

El importante caudal provocó que el río avance sobre áreas urbanas y que parte de la fauna autóctona se desplace hacia lugares cercanos a las personas.

El licenciado en Ciencias Biológicas Felipe Menéndez explicó que no es habitual observar a estos animales, ya que son esquivos y muy ágiles en el agua. Sin embargo, señaló que forman parte de la fauna local y que es posible encontrarlos ocasionalmente.

El especialista también advirtió que la crecida puede desplazar a numerosos animales hacia zonas habitadas.

En Corrientes están declarados monumentos naturales y se encuentran categorizados como una especie “casi amenazada” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (Diario Chaco)