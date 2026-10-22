jueves, octubre 22, 2026
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Patricia Bullrich: “Estoy preparada para ser presidente”

De La Bahía Noticias

La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que está preparada para ser presidente, aunque evitó confirmar una postulación formal.

La exministra de Seguridad señaló que las definiciones de candidaturas deben postergarse para una etapa más cercana a las elecciones.

Respecto al armado oficialista, sostuvo que una fuerza política necesita dirigentes con votos propios que no dependan solo de una figura central.

La legisladora también confirmó que el espacio gubernamental busca acuerdos con otros bloques legislativos para eliminar o suspender las elecciones primarias abiertas antes de fin de año.

Por último, indicó que la prioridad actual de la gestión pública debe concentrarse en la reactivación del consumo y la economía cotidiana de los ciudadanos.

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