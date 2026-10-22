La inteligencia artificial detectó fallas de seguridad en PHP, utilizado en gran parte de la web

La inteligencia artificial permitió detectar vulnerabilidades de seguridad en PHP, un lenguaje de programación que utilizan aproximadamente el 70 por ciento de los sitios web del mundo.

El hallazgo llevó a gobiernos y empresas a desconectar preventivamente algunas páginas mientras se implementan soluciones.

Las fallas podrían permitir el acceso no autorizado a archivos y bases de datos de los servidores, con riesgos para tiendas en línea, medios de comunicación y servicios públicos.

La investigación fue realizada por empresas de ciberseguridad que utilizaron modelos de inteligencia artificial para analizar el código. Según especialistas, hasta el momento no se habían constatado ataques activos vinculados con estas vulnerabilidades.

Sin embargo, advierten que algunos sitios podrían permanecer expuestos durante semanas o meses si sus responsables no actualizan los sistemas y refuerzan las medidas de protección.