“Checo” Pérez considera retirarse pronto del proyecto Cadillac en la F1

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, de 36 años, afirmó que no planea continuar mucho tiempo más en la Fórmula 1, tras su regreso a la categoría con Cadillac.

En declaraciones a Televisa, explicó que el proyecto de llevar a la escudería a los primeros puestos demanda más tiempo del que había previsto. “Es difícil decirte un número de años, pero no va a ser mucho más”, sostuvo.

Pérez señaló que desea disfrutar de sus últimas temporadas y pasar más tiempo con su esposa, Carola Martínez, y sus cuatro hijos. También expresó su interés en desarrollar proyectos fuera del automovilismo y anticipó que próximamente se conocerá la fecha de su retiro.

El mexicano se prepara para disputar el Gran Premio de Estados Unidos y luego correr en su país, donde alcanzará las 300 largadas en la Fórmula 1.