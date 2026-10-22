Scaloni cada vez más cerca de renovar su contrato con la Selección argentina

Las charlas entre la AFA y el director técnico, Lionel Scaloni, se encuentran avanzadas y existe gran optimismo de poder cerrar el acuerdo en la inminente fecha FIFA de noviembre.

El nuevo vínculo sería inicialmente por dos años más y con opción a extenderse por otros dos más, una cláusula casi automática luego de la Copa América 2028 que permitiría extender el contrato hasta la finalización del Mundial 2030.

“Este nuevo vínculo sería inicialmente por dos años más y con opción a extenderse por otros dos más, una clausula casi automática luego de la Copa América 2028 que permitiría extender el contrato hasta la finalización del Mundial 2030”, publicó el sitio TyC Sports.