Lula pidió investigar una denuncia de Richarlison contra Flávio Bolsonaro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que solicitará a la Policía Federal que investigue una denuncia del futbolista Richarlison contra el senador Flávio Bolsonaro, su rival en la segunda vuelta electoral del próximo domingo.

El delantero del Tottenham acusó al candidato ultraderechista y a un abogado cercano a él de apropiarse ilegalmente de una isla frente a Angra dos Reis, en Río de Janeiro, que había comprado en 2021 por 10 millones de reales, unos dos millones de dólares.

Según Lula, los denunciados habrían conseguido en una semana hacerse con la propiedad. El mandatario prometió investigar las presuntas irregularidades, mientras Richarlison difundió documentos de compra y registros judiciales para respaldar su reclamo.

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta, frente al 45 % de Lula.