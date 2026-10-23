Advierten por la saturación de pacientes en el Hospital Matera

El director del Hospital Matera, Pablo Casella, advirtió sobre la sostenida demanda de atención en las guardias de Bahía Blanca y señaló que el establecimiento recibe casi 200 consultas diarias en su guardia externa, una cifra que habitualmente comienza a disminuir en esta época del año.

Según explicó a DE LA BAHÍA, la situación responde a distintos factores, entre ellos la falta de profesionales para cubrir guardias de emergencias en otras instituciones y las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a determinadas prestaciones a través de sus obras sociales.

Casella destacó que el Hospital Matera mantiene cubiertas las guardias de pediatría y de adultos, por lo que recibe consultas que antes se distribuían entre otros centros de salud.

El director también hizo hincapié en los problemas que surgen con la cobertura de las obras sociales.

Explicó que, si bien los hospitales pueden tener convenios con determinadas entidades, los profesionales médicos no necesariamente están incluidos en esos acuerdos, ya que las negociaciones se realizan a través de la Asociación Médica.

Esto provoca que, en algunos casos, una institución pueda brindar parte de la atención, pero no determinadas prestaciones específicas, como las que requieren un anestesista.