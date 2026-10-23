Estudiantes dio el golpe ante Flamengo y es finalista de la Libertadores

Estudiantes de La Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores tras eliminar a Flamengo en el Maracaná, en una dramática definición por penales. El equipo argentino jugó toda la segunda mitad con un hombre menos y tuvo como gran figura al arquero uruguayo Fernando Muslera, quien detuvo tres remates en la tanda decisiva.

Después del 0-0 en el partido de ida, disputado en Argentina, el encuentro de vuelta terminó nuevamente sin goles. En los penales, Muslera se convirtió en el héroe al contener los disparos de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, para sellar la clasificación del conjunto platense por 3-2.

El equipo dirigido por el ‘Cacique’ Medina debió afrontar toda la segunda mitad en inferioridad numérica, luego de que Baltasar Rodríguez fuera expulsado a los 50 minutos por doble amonestación. Sin embargo, logró sostener el resultado frente al vigente campeón, que no encontró la manera de quebrar su ordenada defensa.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso desde el comienzo, con mucha fricción y oportunidades para ambos equipos. Estudiantes estuvo cerca de abrir el marcador en una doble ocasión que exigió una gran intervención de Agustín Rossi. Primero, González Pírez conectó un cabezazo tras un córner y Marcos Rojo encontró el rebote en el área chica, pero el arquero brasileño respondió y Alex Sandro despejó el peligro en la segunda jugada.

Poco después, Baltasar Rodríguez probó desde larga distancia y obligó nuevamente a Rossi a exigirse. Flamengo también generó situaciones, con Pedro como protagonista en la construcción de una jugada que terminó con un remate débil de Emerson Royal. Más tarde, el brasileño volvió a inquietar, aunque su disparo salió demasiado cruzado.

Estudiantes perdió parte del impulso inicial y, antes del descanso, sufrió otra complicación: Joaquín Correa, uno de los jugadores más destacados del equipo, debió abandonar el campo por una lesión.

En el inicio del segundo tiempo llegó la expulsión de Rodríguez, tras sujetar de la camiseta a Samuel Lino. Con un jugador más y el respaldo de su público, Flamengo intentó aprovechar la ventaja, pero no logró traducirla en un dominio contundente.

El conjunto brasileño recurrió a Giorgian de Arrascaeta, quien regresó después de un mes de baja por una fractura en la muñeca. A diez minutos del final, sumó también a Bruno Henrique y Gonzalo Plata en busca del gol que le permitiera evitar los penales.

Plata tuvo una oportunidad clara en su primera intervención, cuando quedó de frente a Muslera, pero su cabezazo impactó en el cuerpo del arquero uruguayo.

Finalmente, los dirigidos por Medina resistieron hasta el cierre y llevaron la definición a los doce pasos, donde Muslera completó una actuación memorable para dejar afuera al campeón.

Estudiantes buscará su quinto título continental el próximo 28 de noviembre, en Montevideo, frente a Palmeiras, que eliminó a Fluminense en la tanda de penales. De esta manera, quedó descartada una reedición de la final de 2025.

El conjunto platense y Palmeiras ya se enfrentaron por la corona continental en 1968, cuando la victoria quedó en manos de Estudiantes.