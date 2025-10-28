Cierra la fábrica de rulemanes SKF en Tortuguitas y despiden a 150 operarios

La histórica planta de la empresa sueca SKF, ubicada en la localidad bonaerense de Tortuguitas, cerrará definitivamente sus puertas después de 90 años de actividad.

La compañía, dedicada a la producción de rodamientos, comunicó que transformará su filial argentina en una importadora y que trasladará la fabricación de sus productos a Brasil.

El anuncio, que se conoció a través de un video interno difundido en redes sociales, sorprendió a los 150 trabajadores que aún mantenían sus puestos en la planta.

“Nos enteramos por redes sociales que íbamos a perder el trabajo. Es una falta total de respeto”, contó uno de los operarios afectados.

La medida había sido anticipada en los últimos meses por versiones internas sobre retiros voluntarios y reducción de turnos.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), su secretario general Abel Furlán lamentó la decisión y apuntó contra la política económica del Gobierno nacional: “Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado”, expresó.

El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino para garantizar que los empleados cobren la indemnización completa y un monto adicional al previsto por ley. (Agencia DIB)