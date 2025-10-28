martes, octubre 28, 2025
Cierra la fábrica de rulemanes SKF en Tortuguitas y despiden a 150 operarios

De La Bahía Noticias

La histórica planta de la empresa sueca SKF, ubicada en la localidad bonaerense de Tortuguitas, cerrará definitivamente sus puertas después de 90 años de actividad.

La compañía, dedicada a la producción de rodamientos, comunicó que transformará su filial argentina en una importadora y que trasladará la fabricación de sus productos a Brasil.

El anuncio, que se conoció a través de un video interno difundido en redes sociales, sorprendió a los 150 trabajadores que aún mantenían sus puestos en la planta.

“Nos enteramos por redes sociales que íbamos a perder el trabajo. Es una falta total de respeto”, contó uno de los operarios afectados.

La medida había sido anticipada en los últimos meses por versiones internas sobre retiros voluntarios y reducción de turnos.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), su secretario general Abel Furlán lamentó la decisión y apuntó contra la política económica del Gobierno nacional: “Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado”, expresó.

El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino para garantizar que los empleados cobren la indemnización completa y un monto adicional al previsto por ley. (Agencia DIB)

