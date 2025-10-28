El cambio climático probablemente esté empeorando el huracán Melissa

La intensificación del huracán Melissa hasta convertirse en la tormenta más fuerte de la Tierra en lo que va del año, y una de las tormentas más fuertes registradas en el Océano Atlántico, fue impulsada por temperaturas oceánicas inusualmente altas en el Caribe.

La tormenta atravesó dos períodos de rápida intensificación, con sus vientos máximos sostenidos saltando primero de 113 km/h el sábado por la mañana a 225 km/h apenas 24 horas después.

Luego, desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la tarde, sus vientos máximos aumentaron nuevamente, pasando de 225 km/h a 282 km/h.

A satellite view of Category 5 Hurricane Melissa with winds of 175 mph early Tuesday morning as it nears landfall in Jamaica. pic.twitter.com/RQYZL3gJYU — AccuWeather (@accuweather) October 28, 2025

Estos episodios de rápida intensificación son cada vez más frecuentes a medida que el clima se calienta. El huracán Melissa es solo el último de una serie de intensos huracanes del Atlántico este año que han experimentado un fortalecimiento tan rápido.

Según el grupo de investigación en ciencias del clima Climate Central, las temperaturas del océano en las proximidades de la trayectoria del huracán Melissa fueron aproximadamente 2,5 grados Fahrenheit superiores al promedio para esta época del año.

El grupo calculó que a lo largo de todo el recorrido de la tormenta hasta el momento, las temperaturas inusualmente altas de la superficie del mar tenían una probabilidad al menos 500 a 800 veces mayor de deberse al calentamiento global.

Los estudios también muestran que el cambio climático está provocando que los huracanes produzcan lluvias más intensas que en décadas pasadas porque el aire más cálido retiene más humedad. (CNN)