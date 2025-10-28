“Vientos catastróficos”: el ojo del huracán Melissa se acerca al oeste de Jamaica

El huracán Melissa está a pocas horas de convertirse en el primer huracán de categoría 5 que toca tierra en la cuenca del Atlántico en más de seis años y en la tormenta más fuerte registrada en azotar Jamaica.

“Se espera que vientos huracanados catastróficos comiencen durante las próximas horas”, dijo el centro de huracanes en su actualización de las 8 am hora de Miami.

Melissa se encuentra a 88 kilómetros al sur-sureste de Negril, Jamaica, y presenta vientos máximos sostenidos de 280 km/h. El huracán ha ganado velocidad y se desplaza hacia el norte-noreste a 11 km/h.

El último huracán de categoría 5 del Atlántico que tocó tierra fue Dorian en septiembre de 2019. Azotó Elbow Cay, Bahamas.

El huracán Gilbert es la tormenta más fuerte que ha tocado tierra en Jamaica hasta la fecha. En 1988, alcanzó la categoría 4 y los 209 km/h. (CNN)