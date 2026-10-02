Comenzaron los trabajos de ampliación del Centro de Salud “Antonio Menghini”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que comenzaron los trabajos de ampliación y adecuación del Centro de Salud “Antonio Menghini”, en Cerri.

Según publicó en su cuenta de X, el proyecto incorpora un nuevo sector de guardia y emergencias para fortalecer la capacidad de atención.

La obra contempla 277 metros cuadrados cubiertos y 72 metros cuadrados semicubiertos, con sala de espera, sanitarios, dos consultorios y un espacio de Triage, que permite priorizar la atención según la gravedad de cada paciente.

Además, el nuevo sector de Emergencias tendrá acceso directo para pacientes con riesgo de vida, Shock Room, sala de observación con capacidad para tres camas y espacios preparados para una atención rápida y adecuada.

“En equipo, seguimos mejorando el sistema de salud público”, señaló Susbielles al difundir el inicio de los trabajos.