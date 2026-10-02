El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas invita a sumarse como socio adherente

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Bahía Blanca llevará adelante este sábado una jornada de adhesión para quienes deseen acompañar y colaborar con su labor a través de la figura de socio adherente.

La actividad se desarrollará a partir de las 16 en el Mercado del Puerto y estará destinada a vecinos y vecinas interesados en apoyar las acciones que la institución realiza para mantener viva la memoria de Malvinas, acompañar a los veteranos y sus familias, y promover actividades de concientización y malvinización en la comunidad.

Además, quienes visiten el Mercado del Puerto podrán disfrutar de la propuesta gastronómica y comercial del espacio, que permanecerá abierto de 10.30 a 18.30.

De esta manera, la jornada combinará un paseo familiar con la posibilidad de conocer más sobre la tarea que desarrolla el Centro de Veteranos y sumarse activamente a su misión.

La invitación está abierta a toda la comunidad. Quienes se adhieran estarán contribuyendo al sostenimiento de una institución que trabaja por la memoria, la historia y los valores que representa la causa Malvinas.