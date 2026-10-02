viernes, octubre 2, 2026
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El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas invita a sumarse como socio adherente

De La Bahía Noticias

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Bahía Blanca llevará adelante este sábado una jornada de adhesión para quienes deseen acompañar y colaborar con su labor a través de la figura de socio adherente.

La actividad se desarrollará a partir de las 16  en el Mercado del Puerto y estará destinada a vecinos y vecinas interesados en apoyar las acciones que la institución realiza para mantener viva la memoria de Malvinas, acompañar a los veteranos y sus familias, y promover actividades de concientización y malvinización en la comunidad.

Además, quienes visiten el Mercado del Puerto podrán disfrutar de la propuesta gastronómica y comercial del espacio, que permanecerá abierto de 10.30 a 18.30.

De esta manera, la jornada combinará un paseo familiar con la posibilidad de conocer más sobre la tarea que desarrolla el Centro de Veteranos y sumarse activamente a su misión.

La invitación está abierta a toda la comunidad. Quienes se adhieran estarán contribuyendo al sostenimiento de una institución que trabaja por la memoria, la historia y los valores que representa la causa Malvinas.

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