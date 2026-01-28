miércoles, enero 28, 2026
Ordenamiento vial en el Barrio Colón: nuevas calles con sentido único de circulación

Debora Pedreira

En el marco del proceso de ordenamiento del tránsito en el barrio Colón, y en cumplimiento de la Ordenanza N.º 22194, se informa que a partir de mediodía de hoy se implementará el sentido único de circulación en distintas arterias del sector, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar el flujo vehicular.

Las calles que serán intervenidas son:

  • O’Higgins, desde Emilio Rosas hasta Avenida General Arias: sentido sudoeste – noreste (SO–NE)
  • Emilio Rosas, desde Avenida Colón hasta Fitz Roy: sentido sudeste – noroeste (SE–NO)
  • La Nueva Provincia, desde Avenida Colón hasta Fitz Roy: sentido noroeste – sudeste (NO–SE)
  • Sáenz Peña, desde Avenida Colón hasta Fitz Roy: sentido sudeste – noroeste (SE–NO)

Se solicita respetar la nueva señalización.

