El Riesgo País sigue en baja

El Riesgo País mantiene su tendencia bajista y se ubica en los 486 puntos básicos en la apertura de este miércoles, lo que representa un descenso de 8 unidades respecto al cierre previo. Esta contracción responde directamente a la sostenida evolución positiva de los bonos soberanos.

Desde la consultora Wise Capital sostienen que, si el Gobierno logra consolidar el frente político, el indicador podría comprimir otros 100 puntos adicionales. Este escenario dejaría a la Argentina en condiciones óptimas para regresar a los mercados internacionales y refinanciar sus vencimientos de deuda. Asimismo, destacan el impacto positivo de una correcta implementación de la Ley de Inocencia Fiscal como dinamizador de los activos locales.