Una nueva denuncia contra Nucleoeléctrica vuelve a salpicar a Demián Reidel

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), bajo la conducción de Demián Reidel, quedó en el ojo de la tormenta tras una nueva denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La acusación apunta a la compra de un software de gestión (SAP S/4HANA) por un valor de 7 millones de dólares, una cifra que contrasta drásticamente con los 600.000 dólares que, según el sindicato, costaría el sistema en el mercado. Ante este presunto sobreprecio del 1000%, ATE exigió la cancelación inmediata de la operación y una auditoría integral.

Reidel, economista del riñón de Federico Sturzenegger y asesor clave de Javier Milei, enfrenta así una crisis que trasciende lo administrativo. Este episodio se suma a una sospecha previa por un sobreprecio del 140% en la contratación de servicios de limpieza a la firma Limpiolux S.A. En aquel caso, el responsable de planta, Juan Pablo Nolasco Sáenz, denunció presiones para “dibujar” informes técnicos que justificaran las ofertas más caras.

La gravedad de los hechos ya provocó un sismo interno: el directorio resolvió frenar la licitación de limpieza y desplazar al gerente general, Marcelo Famá, y al de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso. Ambos funcionarios eran considerados hombres de máxima confianza de Reidel, lo que deja expuesta una feroz interna en la cúpula de la operadora de Atucha I, II y Embalse.