Furia con Ascacibar: una filial le quitó su nombre tras su pase a Boca

El desembarco de Santiago Ascacíbar en Boca Juniors dinamitó su relación con Estudiantes de La Plata. Lo que era un vínculo de idolatría se transformó en un malestar profundo que ya tuvo su primera consecuencia simbólica: la filial que llevaba su nombre decidió rebautizarse como “Lealtad Pincharrata”. Según comunicó la agrupación, la medida fue unánime ante la “decepción” por las formas en que el ex capitán abandonó la institución.

Aunque el club lo despidió formalmente con un video, el clima en redes sociales fue de hostilidad absoluta. El fuego se avivó con las declaraciones del volante, quien confesó su “amor por Boca” y rechazó cualquier chance de haber ido a River. La respuesta institucional no tardó en llegar desde la cúpula: Juan Sebastián Verón dejó de seguirlo en redes y posteó una frase de Alejandro Sabella sobre el valor de la palabra, recordando cuando el “Ruso” juró que en Argentina solo vestiría la camiseta albirroja.