El Gobierno enviará al Congreso la adhesión de Argentina al Consejo de la Paz de Donald Trump

El presidente Javier Milei ordenó este miércoles el envío de un proyecto de ley al Congreso para ratificar la incorporación de Argentina al Consejo de la Paz, organismo impulsado por su par estadounidense, Donald Trump.

Para formalizar el ingreso, la administración libertaria buscará el aval de ambas cámaras. El proyecto se integrará al temario de sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. Pese al acotado calendario, en Casa Rosada confían en obtener, al menos, la media sanción antes del inicio del período ordinario en marzo.

Recientemente, el Consejo de la Paz oficializó la bienvenida a sus miembros. La lista, que incluye a Argentina, se completa con naciones como Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Egipto, El Salvador, Hungría e Indonesia. De los 20 integrantes, pocos son considerados democracias plenas y solo Estados Unidos posee una silla permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La organización, fundada por el líder republicano, busca promover una “paz duradera” en las zonas de conflicto en Medio Oriente. La integración de Argentina en este foro consolida el alineamiento estratégico de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de Washington.