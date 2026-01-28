River llegó a un acuerdo con Parma por el pase de Luca Scarlato

Tras semanas de tensión y la amenaza firme de llevar el caso ante la FIFA, River Plate y el Parma de Italia sellaron un convenio por el juvenil Luca Scarlato. El acuerdo pone fin al conflicto legal que se gestó cuando el club de Núñez advirtió que iniciaría acciones judiciales contra cualquier entidad europea que fichara al jugador sin una negociación previa.

La firme postura de la dirigencia riverplatense —que espantó el interés de clubes como Milan, Ajax y Sampdoria— obligó al Parma a sentarse a negociar. El club italiano debió mejorar su oferta inicial (que solo contemplaba derechos formativos) y presentar un esquema que satisface las pretensiones del “Millonario”.

Aunque los montos se mantienen bajo confidencialidad, desde el Monumental confirmaron que el pacto asegura “beneficios económicos futuros” para el club. A través de un comunicado oficial, River calificó la partida de Scarlato como una “decisión unilateral del jugador”, pero destacó el “profesionalismo y trato respetuoso” del Parma para alcanzar una solución que preserva la histórica relación entre ambas instituciones.