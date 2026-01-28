Caso Lowrdez: elevan a juicio la causa contra su ex por privación ilegal de la libertad

La causa por violencia de género y privación ilegal de la libertad que tiene como víctima a Lourdes Fernández entra en su etapa decisiva. El Tribunal Oral N°11 recibió el expediente para dar inicio al juicio contra Leandro García Gómez, ex pareja de la cantante, tras la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara del Crimen.

La resolución judicial es contundente: existen pruebas suficientes para catalogar a Lourdes como una “víctima de alto riesgo”. El fallo detalla un escenario de extrema gravedad, donde García Gómez habría ejercido una captación psicológica sobre la artista para luego mantenerla incomunicada y retenida contra su voluntad en un departamento durante más de 24 horas.

Un punto clave del proceso es el rol de la fiscal Silvana Russi. A pesar de que la cantante no instó la acción penal inicialmente,