Verón habló tras la salida de Ascacibar a Boca

La partida de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors trascendió lo estrictamente futbolístico para convertirse en una herida abierta en Estudiantes de La Plata. El pase no solo generó malestar por el destino, sino por el contraste con el discurso del jugador, quien meses atrás había jurado fidelidad absoluta al “Pincha”.

Tras la presentación del volante en el Xeneize —donde confesó su amor por el club y reveló haber rechazado a River—, la respuesta de Juan Sebastián Verón no se hizo esperar. El presidente albirrojo utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje cifrado pero letal: una imagen junto a Alejandro Sabella con la frase: “Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”.

La cita, un mantra de “Pachorra”, fue interpretada de inmediato como un reproche a la falta de coherencia del mediocampista. El quiebre definitivo se materializó con un gesto propio de estos tiempos: la “Bruja” dejó de seguir a Ascacíbar en redes sociales, sellando una ruptura simbólica con quien fuera uno de los referentes más queridos de la casa. En City Bell, el impacto económico del traspaso quedó en el olvido, desplazado por el peso de una traición dialéctica que los hinchas no perdonan.