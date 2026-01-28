El secreto que Fátima Florez dejó escapar sobre la intimidad de Milei

Javier Milei volvió a ser protagonista sobre las tablas. El mandatario subió al escenario del teatro Roxy para interpretar “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos, durante la función de su ex pareja, Fátima Florez. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó después, cuando la actriz reveló detalles inéditos de la intimidad del Presidente.

Fátima confesó que Milei ha diversificado sus gustos musicales e, increíblemente, sumó a Lali Espósito a su lista de reproducción. “Antes por ahí no la conocía, pero hay un tema de Lali que sí le gusta”, aseguró. Además, describió una faceta poco conocida del libertario: “Él es un artista, tiene una sensibilidad especial con los demás colegas y percibe el trabajo de cada uno”. Al cierre, Milei devolvió el gesto elogiando a Fátima ante el público, calificándola como una artista “fuera de serie”.