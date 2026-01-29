El Gobierno porteño envió un proyecto para que las patentes no aumenten por encima de la inflación

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) presentó en la Legislatura un proyecto de ley que establece que la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular no podrá superar la inflación registrada en 2025.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue enviada en medio de rumores sobre la primera emisión de boletas, que en algunos casos reflejarían aumentos superiores al 100%.

En este marco, el GCBA aclaró que la suba del tributo estará limitada por la inflación del año anterior. Además, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció la prórroga de los vencimientos actualmente previstos. El Ejecutivo porteño también precisó que el impuesto en sí no fue incrementado, sino que las variaciones obedecen a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos, definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

“Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad. Con esta modificación, se incorpora un tope: en ningún caso la variación podrá superar la inflación del año pasado”, señalaron desde el Gobierno.

La inflación anual de 2025 cerró en 31,5%, el nivel más bajo de los últimos ocho años. De esta manera, el Impuesto a la Patente Vehicular no podrá superar ese porcentaje y quedará limitado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período anterior.