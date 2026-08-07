Comenzó el montaje de las vigas pretensadas en el puente de Pampa Central

El intendente Federico Susbielles anunció que “avanza la reconstrucción del Canal Maldonado”.

“Ya finalizó la etapa de pilotes, dinteles y pantallas en el nuevo puente de Pampa Central y comenzó el montaje de las vigas pretensadas. Esta semana quedarán colocadas las 15 vigas que conformarán la nueva estructura”, detalló el jefe comunal.

Según amplió, el puente “tendrá una mayor dimensión para acompañar la ampliación del canal, que pasará de 19 a 26 metros de ancho y mejorará la capacidad de desagüe y la conectividad de la ciudad”.

“Junto al Gobierno de la Provincia seguimos impulsando obras que hacen a una Bahía Blanca más segura, resiliente y preparada para el futuro”, concluyó.