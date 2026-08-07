viernes, agosto 7, 2026
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EDES programó trabajos y cortes de energía para este viernes en un sector de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES informó que este viernes 7 de agosto realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas de Bahía Blanca y que las tareas podrán generar interrupciones del servicio.

Desde las 8:30, los trabajos afectarán el cuadrante comprendido por las calles Esteban Rigamonti, avenida Alem, Facundo Quiroga y Rosario.

La empresa indicó que los trabajos serán reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas.

Los usuarios alcanzados por las obras son notificados antes, durante y después de su realización mediante correo electrónico y la aplicación de la empresa.

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