EDES programó trabajos y cortes de energía para este viernes en un sector de Bahía Blanca

La empresa EDES informó que este viernes 7 de agosto realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas de Bahía Blanca y que las tareas podrán generar interrupciones del servicio.

Desde las 8:30, los trabajos afectarán el cuadrante comprendido por las calles Esteban Rigamonti, avenida Alem, Facundo Quiroga y Rosario.

La empresa indicó que los trabajos serán reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas.

Los usuarios alcanzados por las obras son notificados antes, durante y después de su realización mediante correo electrónico y la aplicación de la empresa.