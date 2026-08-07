Liga Profesional: Central busca prolongar su buen momento ante Aldosivi

Rosario Central se enfrenta a Aldosivi este viernes por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El “Canalla” busca hacerse fuerte en casa, mientras que el conjunto de Mar del Plata llega urgido de puntos para la tabla anual y la de promedios.

El encuentro se disputará desde las 19.30 en el Estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Pablo Echavarría y en el VAR lo acompañará Fernando Espinoza. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, llega con el impulso de un enorme triunfo 1-0 como visitante frente a River Plate en el Monumental, lo que le permitió sumar de a tres por primera vez en el certamen tras caer 2-1 ante Belgrano en el debut e igualar 1-1 con Racing.

Con cuatro unidades en la tabla de la Zona B, el “Canalla” buscará revalidar ese gran resultado cosechado en Núñez y sostener el buen funcionamiento colectivo ante su público. Para este compromiso, el cuerpo técnico evalúa mantener la base del equipo que festejó ante el Millonario para ir por otra victoria.

Aldosivi, conducido por Israel Damonte, atraviesa un presente complejo en el Torneo Clausura y llega tras sufrir una dura derrota por 2-1 como local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El “Tiburón” acumula dos caídas consecutivas (previamente perdió 1-0 ante Barracas Central) y apenas sumó un punto producto del empate 1-1 frente a Defensa y Justicia en la jornada inicial. Aunque arrancó el semestre con una valiosa victoria 3-1 ante River en la Copa Argentina, el conjunto marplatense no logra trasladar ese rendimiento a la Liga Profesional y necesita recuperarse rápido.

Probables formaciones

Rosario Central:Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Aldosivi:Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Hora: 19.30.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Gigante de Arroyito.

TV: TNT Sports Premium.