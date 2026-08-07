Chocó y dio positivo en la prueba de alcoholemia

Un auto chocó durante la madrugada de este viernes contra la estructura que sostiene el tanque de agua de un complejo de departamentos, ubicado en 12 de Octubre al 1100.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 cuando un Honda Fit, conducido por Lucas Gerardo Cifuentes (43), impactó contra la construcción.

El conductor fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias, que determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.

Posteriormente, personal de Control de Tránsito Urbano realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo de 1,11 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además, se constataron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, entre ellas la falta de documentación obligatoria y del seguro del vehículo.

Como consecuencia, se labraron las actuaciones correspondientes y se dispuso el secuestro del automóvil, que fue trasladado al corralón municipal, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal.