Se designaron los árbitros para la segunda fecha del Clausura de la Liga del Sur
La Liga del Sur dio a conocer los árbitros para los encuentros de la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División.
PRIMERA DIVISIÓN A
San Francisco – Libertad: Mariano Perretti
Bella Vista – Liniers: Lucas De Dios
La Armonía – Villa Mitre: Julian Hourticolou
Huracán – Sporting: Oscar Perotti
PRIMERA DIVISIÓN B
Pacifico C – Dublin: Brian Romero
Sansinena – Comercial: Javier Tamaro
Olimpo – Tiro Federal: Fernando Sepúlveda
Rosario – Pacífico BB: Daniel Méndez
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