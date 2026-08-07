Se designaron los árbitros para la segunda fecha del Clausura de la Liga del Sur

La Liga del Sur dio a conocer los árbitros para los encuentros de la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División.

PRIMERA DIVISIÓN A

San Francisco – Libertad: Mariano Perretti

Bella Vista – Liniers: Lucas De Dios

La Armonía – Villa Mitre: Julian Hourticolou

Huracán – Sporting: Oscar Perotti

PRIMERA DIVISIÓN B

Pacifico C – Dublin: Brian Romero

Sansinena – Comercial: Javier Tamaro

Olimpo – Tiro Federal: Fernando Sepúlveda

Rosario – Pacífico BB: Daniel Méndez