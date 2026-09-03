Comer yogur varias veces por semana fue asociado a menor riesgo de hipertensión

El consumo de yogur al menos dos veces por semana se asoció con una reducción del riesgo cardiovascular de hasta un 21% en hombres y un 17% en mujeres con hipertensión. Este es uno de los hallazgos de una revisión de estudios citada por la investigadora de Harvard, Kerry L. Ivey.

Otras investigaciones en Estados Unidos mostraron que quienes consumían yogur cinco veces por semana tenían un 16% menos de riesgo de desarrollar presión arterial alta.

Un estudio en Dinamarca también vinculó el reemplazo de leche por yogur con una baja de hasta un 13% en el riesgo de cardiopatías.

Los especialistas aclaran que estos resultados provienen de estudios observacionales, por lo que muestran asociaciones estadísticas y no una relación directa de causa y efecto.

La investigación propone analizar el alimento por su “efecto matriz”, que incluye la fermentación y las proteínas, en lugar de enfocarse solo en la grasa saturada.

Por esta razón, los autores no establecen una recomendación única sobre su consumo.