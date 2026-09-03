Hoy faltará agua en un sector de Bahía por recambio de cañerías

En el marco de las instancias finales de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC en Bahía Blanca, la empresa ABSA anunció que hoy se realizarán trabajos en la intersección de las calles Undiano y Chile.

La prestataria remarcó que estas tareas generarán falta de agua en el cuadrante delimitado por las calles Berutti, Undiano, Chile y Donado.

En ambos casos, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación.