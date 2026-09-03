Susbielles participa de la primera jornada de la Reunión de Alcaldes 2026 que se realiza en Colombia

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, afirmó que la primera jornada de la Reunión de Alcaldes 2026, que se desarrolla en Bogotá, Colombia, culminó “con satisfacción y expectativa positiva”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe comunal señaló que el encuentro, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reúne a 50 intendentes de toda América “para pensar y poner en común estrategias de transformación en nuestras ciudades”.

Susbielles indicó que el espacio les permite “contar lo que vivimos en Bahía Blanca, cómo estamos trabajando en la recuperación, qué planificación tenemos por delante y explorar posibilidades de financiamiento responsable”.

“Seguimos trabajando para construir una ciudad más preparada, sostenible y con futuro”, concluyó.

En el video que acompañó la publicación, el intendente se refirió a la representación de Bahía Blanca en el encuentro, al eje de la sostenibilidad, a la planificación en marcha, a la búsqueda de financiamiento para abordar obras y al trabajo junto al gabinete del Bicentenario.