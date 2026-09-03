jueves, septiembre 3, 2026
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Las últimas sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

El Tribunal de Penas de la Liga del Sur dio a conocer las sanciones correspondientes a Primera y Tercera División.

Santiago Ortiz, de Villa Mitre, recibió tres fechas de suspensión, mientras que Johan Munives, de Huracán, y Donatello Scaringi, de Pacífico C, fueron sancionados con dos partidos.

En tanto, Lautaro Silva, de Tiro Federal, y Máximo Notti, de Bella Vista, deberán cumplir una fecha de suspensión.

Además, por haber alcanzado el límite de cinco tarjetas amarillas, Rodrigo Gómez (Bella Vista), Santiago González (Sansinena), Héctor Zabala (Huracán) y Valentino Barone (Sporting) se perderán un partido.

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