Dictan la prisión preventiva para el detenido por el homicidio de Santiago Vega

A pedido del fiscal Jorge Viego, el Juzgado de Garantías N° 3 ordenó convertir en prisión preventiva la detención de Joaquín Eleazar Larraburu, el joven acusado del homicidio de Santiago Vega.

Según la causa, el 1 de agosto pasado en la vía pública, sobre calle Plunkett a la altura del 3700, Larraburu habría utilizado un arma de fuego y, con la intención de causar la muerte de Vega o -habiéndose representado que eso podía suceder con su accionar- le efectuó un disparo a corta distancia que le provocó la muerte.

Además, se acusa a Larraburu de haber portado un arma de fuego, sin la debida autorización legal. El arma se encontraba en el interior del auto Volkswagen Gol que conducía.

Larraburu está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego, de uso civil, sin la debida autorización legal.