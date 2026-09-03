Bajó el número de apostadores en las agencias: aseguran que la caída ronda el 30%
Jorge es agenciero de una lotería en nuestra ciudad y habló en DE LA BAHÍA sobre cómo se encuentra el rubro.
“Notamos una baja. Hay menos apostadores, al menos 30% menos que el año pasado”, señaló el comerciante y afirmó que “se nota mucho que bajó el caudal de gente que se acerca a la agencia”.
Además, remarcó que quienes siguen yendo son las personas mayores ya que “la juventud se encuentra mayormente más abocada a las apuestas online.”
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