miércoles, mayo 20, 2026
DestacadasLocales

Avanzan las tareas en la obra hidráulica de calle José Hernández

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles supervisó las tareas en la obra hidráulica de calle José Hernández.

Estos trabajos permitirán “aliviar una zona históricamente afectada por anegamientos, beneficiando especialmente a los barrios Los Olivos y Villa Floresta”, dijo el jefe comunal.

Esta obra que implica una inversión superior a los $1.100 millones es financiada con el aporte especial de las grandes empresas radicadas en Bahía Blanca.

Comentarios

You May Also Like

Un camionero de Bahía Blanca murió tras volcar cerca de Las Lajas

De La Bahía Noticias

Dos personas sufrieron heridas en un choque entre un colectivo y una moto

De La Bahía Noticias

Desesperación: buscan a esta joven de 15 años

De La Bahía Noticias