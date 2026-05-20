Avanzan las tareas en la obra hidráulica de calle José Hernández
El intendente Federico Susbielles supervisó las tareas en la obra hidráulica de calle José Hernández.
Estos trabajos permitirán “aliviar una zona históricamente afectada por anegamientos, beneficiando especialmente a los barrios Los Olivos y Villa Floresta”, dijo el jefe comunal.
Esta obra que implica una inversión superior a los $1.100 millones es financiada con el aporte especial de las grandes empresas radicadas en Bahía Blanca.
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