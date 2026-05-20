Preocupación de docentes universitarios por las medidas que tomará la obra social SOSUNS

ADUNS, que nuclea a docentes universitarios y preuniversitarios de la Universidad del Sur, manifestó su “profunda preocupación por las medidas que tomará el Consejo Directivo de la obra social SOSUNS” frente a “la crisis salarial y presupuestaria” que atraviesa el sistema universitario y preuniversitario.

Según fuentes sindicales, la obra social “modificará su estatuto y planes de afiliación con incremento de las cuotas, un aumento en el costo de las prestaciones médicas y el congelamiento de los montos de reintegro”.

ADUNS propuso “un paro total de actividades docentes en las universidades nacionales del 26 al 30 de mayo con la realización de actividades de visibilización del conflicto generado por el Gobierno nacional”.

Esta medida de fuerza se votará en el asamblea de la CONADU Histórica que se realizará este miércoles.

El gremio local anunció que participará hoy de la Marcha Federal por la Salud que se hará en Bahía Blanca y repudió “los agravios, insultos, amenazas, delaciones y estigmatizaciones dirigidas a docentes, estudiantes, autoridades y representantes gremiales”.