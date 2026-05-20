Crisis en salud: resaltan que los municipios hacen “un esfuerzo enorme para sostener la atención de cada vecino”

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, afirmó que “el recorte del 40% en Salud que hace el Gobierno nacional, la quita de medicamentos y la baja en las vacunas golpean directo a los municipios”.

“En nuestro caso, al tener un único efector de salud, el sistema público absorbe una demanda que no para de crecer”, expresó el jefe comunal.

El gobernador Axel Kicillof encabezó un encuentro con más de 60 intendentes e intendentas bonaerenses, entre ellos Arranz, para analizar la situación sanitaria que atraviesa la provincia de Buenos Aires como “consecuencia de los recortes del Gobierno nacional”.

En ese sentido, Arranz dijo que los municipios hacen “un esfuerzo enorme para sostener la atención de cada vecino” y, por eso, se firmó “un reclamo unificado que se presentará hoy en la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública”.

En ese marco, Kicillof afirmó que “las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”.

“No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, agregó el gobernador.