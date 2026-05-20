Detuvieron a dos jóvenes por encubrimiento agravado y secuestraron una moto robada

Personal del Comando de Patrullas aprehendió a Hernán José Melipil, de 18 años, y a un menor de edad, en el marco de una causa por encubrimiento agravado.

El procedimiento se realizó anoche en Pesquero Narwal al 3000.

Según se informó, ambos habían sido detectados previamente por cámaras del CeUM en inmediaciones de Saavedra al 3000 mientras se desplazaban en una motocicleta tipo enduro y empujaban otra moto de 110 cc.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el rodado menor tenía pedido de secuestro activo desde el 15 de mayo de 2026 por el delito de hurto de motovehículo, requerido por la Comisaría Primera.

Se detalló que la motocicleta se encontraba oculta en el ingreso de una vivienda vinculada a los involucrados.

Además, personal de Control de Tránsito Urbano secuestró la motocicleta tipo enduro por carecer de seguro obligatorio.

Los aprehendidos y los vehículos secuestrados fueron trasladados a sede policial.