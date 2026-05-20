Reclamo conjunto de Río Colorado y La Adela a Vialidad Nacional por el puente de la ruta 22

Los intendentes de Río Colorado, Duilio Minieri, y de La Adela, Federico Moro, elevaron de manera conjunta sendas notas a la Dirección Nacional de Vialidad para reclamar precisiones sobre el futuro del puente interprovincial y de la ruta nacional Nº22.

En este marco, ambos gobiernos locales resolvieron unificar el reclamo frente a la preocupación creciente por el deterioro de la infraestructura vial que conecta a Río Negro y La Pampa.

En las presentaciones remitidas al 21° Distrito La Pampa de Vialidad Nacional, los municipios solicitaron conocer formalmente el resultado de la evaluación técnica realizada recientemente sobre el puente que une Río Colorado y La Adela.

Asimismo, los intendentes requirieron precisiones respecto del impacto que tendrá la Decisión Administrativa 202/2026 sobre las obras necesarias de mantenimiento, reparación y mejoramiento del puente.

La consulta cobra relevancia ante la incertidumbre existente respecto de la continuidad de intervenciones y financiamiento para obras viales consideradas prioritarias por las comunidades locales.

Otro de los puntos planteados en las notas refiere a la necesidad de implementar controles de cargas en la región, entendiendo que la circulación de transporte con exceso de peso constituye uno de los factores que más contribuyen al deterioro de la infraestructura y comprometen la seguridad vial.