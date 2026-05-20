miércoles, mayo 20, 2026
DestacadasLocales

Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Indiada, Cramer, Rosales, Sócrates.

– de 9 a 14 en el cuadrante comprendido por las calles Alem, Primera Junta, Mitre, Guatemala.

– de 9:30 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Zelarrayán, Rodríguez/Rondeau, Vieytes, Patricios/Casanova.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

Comentarios

You May Also Like

Bahía Blanca vuelve a la fase 3: qué actividades no se podrán realizar

De La Bahía Noticias

¿Presos para hacer reparaciones en escuelas?

De La Bahía Noticias

El transporte funcionará con frecuencias de vacaciones de invierno

De La Bahía Noticias