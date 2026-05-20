Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Indiada, Cramer, Rosales, Sócrates.

– de 9 a 14 en el cuadrante comprendido por las calles Alem, Primera Junta, Mitre, Guatemala.

– de 9:30 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Zelarrayán, Rodríguez/Rondeau, Vieytes, Patricios/Casanova.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.