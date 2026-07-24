Comerciantes celebran el auxilio económico y reclaman refinanciar las deudas con ARCA

Franco Baumgartner, comerciante, y Juan Carlos Starobinsky, gerente de la Corporación de Comercio, Industria y Servicio, hablaron en Contra Reloj por DE LA BAHÍA sobre el auxilio económico al comercio anunciado ayer por el Gobierno municipal.

“Estamos muy contentos con los diputados que se ocuparon del tema. A la vez, necesitamos el refinanciamiento de las deudas con ARCA”, dijo Baumgartner y agregó que cree que la reunión en el Teatro Don Bosco “fue clave porque sino esta ayuda no llegaba”.

Ambos concordaron en que se espera que “no sea una competencia de a quién si se le da y a quién no” los subsidios.

Por esto, Starobinsky sostuvo que “el auxilio económico será dado a los comercios que estén en deuda con el municipio, a través de un índice de vulnerabilidad fiscal, donde se dividirá esa deuda junto a la facturación del comercio y se elegirán a 300 comerciantes para otorgarles el beneficio”.

“Hoy estamos mal porque las ventas vienen cayendo desde la inundación, pero Bahía se distinguirá del resto de las ciudades por las importantes inversiones que se harán acá”, afirmó.