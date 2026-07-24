Militares argentinos participarán en Panamá de ejercicio organizado por EE.UU.

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Argentina participarán desde el próximo lunes en Panamá del ejercicio militar multinacional Panamax 2026, organizado por los Estados Unidos.

Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente argentino, Javier Milei, autorizó la salida del territorio nacional de medios y personal de las tres fuerzas armadas del país para su participación en el ejercicio.

En el ejercicio Panamax 2026 participarán 56 efectivos de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército de Argentina.

Según el decreto, Argentina participará en las maniobras, que se desarrollará desde el 27 de julio hasta el 15 de agosto, por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, al que Milei considera, junto con Israel, su principal aliado en materia de política exterior.

“Desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de defensa nacional, participar del ejercicio multinacional Panamax 2026 mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal de las Fuerzas Armadas Argentinas a nivel regional”, señaló el Ejecutivo.

El Gobierno de Milei considera que participar de este ejercicio muestra el “compromiso” de Argentina “con la estabilidad regional y la seguridad internacional, manteniendo su reputación como actor relevante a nivel global”.

Según informó el Ejecutivo, la realización del Panamax 2026 “está enmarcada en las acciones de cooperación militar dentro del continente americano bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos y contribuye a fortalecer la confianza mutua y la integración e interoperabilidad entre las fuerzas armadas de países de la región”.

En el ejercicio con base en Ciudad de Panamá serán parte, además de Estados Unidos, Panamá y Argentina, militares de Brasil, Belice, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Perú. (EFE)