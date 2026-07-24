Racing inicia la Liga Profesional con un interesante cruce ante Gimnasia

Racing comenzará su camino en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol este viernes, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda” y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado es Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Racing llega a este encuentro luego de tener un espantoso primer semestre de 2026, en el que quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo Apertura, mientras que en la Copa Sudamericana protagonizó uno de los mayores papelones de los últimos años al despedirse en la fase de grupos.

Toda esta situación derivó en la salida del entrenador Gustavo Costas, quien fue reemplazado por Juan Pablo Vojvoda. Este último comenzó su ciclo en la “Academia” la semana pasada, con una gran goleada 4-1 frente a Defensa y Justicia para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.

Racing está obligado a tener un semestre casi perfecto, ya que necesita sumar muchos puntos o conseguir algún título para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, alcanzó los cuartos de final del Torneo Apertura, donde fue superado 2-0 por River.

– Probables formaciones –

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacion Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Hora: 19.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

TV: ESPN Premium.